حسام حسن يتواصل مع مصطفى محمد لاحتواء غضبه بعد تصريحات "ربع محترف"

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن تواصلوا مع مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي خلال الساعات الماضية، للتأكيد على تقديرهما للاعب وأنه أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفراعنة.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن حسام حسن، حرص على احتواء غضب مصطفى محمد بعد التصريحات التي أدلى بها المدير الفني لمنتخب مصر عقب مباراة كاب فيردي بدورة العين الدولية الودية، وقال فيها:"منتخب مصر يضم محترفين وربع".

واختتم، أن حسام حسن شدد على تقديره لمصطفى محمد وأنه سيعتمد عليه في أمم إفريقيا، وفي النهاية أكد اللاعب للمدير الفني على أنه يتفهم موقفه وتحت أمر منتخب مصر في أي وقت.