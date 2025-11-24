نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي × الشارقة بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم نحو مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث يستضيف الأهلي السعودي نظيره الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الخامسة من منافسات الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025. وتمثل المباراة محطة حاسمة في مشوار الفريقين، خاصة مع اختلاف وضعهما في جدول الترتيب ورغبة كل منهما في تحقيق نتيجة تحفظ حظوظه في التأهل.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الشارقة



يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل متوازن يعتمد عليه المدرب يايسله، حيث يقف إدوارد ميندي في حراسة المرمى ليشكل عنصر الأمان الأول بفضل خبرته وقدرته على قراءة الملعب.

ويتكون خط الدفاع من محمد بكر، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال وعلي مجرشي، وهو رباعي يتميز بالقوة البدنية والصلابة الدفاعية وإغلاق المساحات أمام هجوم الشارقة.

وفي وسط الملعب، يعتمد الفريق على أتانجانا، فرانك كيسيه وإنزو ميلوت، في منظومة تجمع بين القوة في الافتكاك والقدرة على السيطرة على الإيقاع وبناء الهجمات. ويعد كيسيه ركيزة محورية تعتمد عليها منظومة الأهلي بفضل خبرته وقيمته التكتيكية.

أما الهجوم فيقوده الثلاثي جالينو، إيفان توني ورياض محرز. ويظل محرز السلاح الأخطر في المنظومة الهجومية بفضل مهاراته وقدرته على تغيير رتم المباراة، بينما يمنح جالينو السرعة والاختراق، ويتولى توني مهمة إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء.

موقف الأهلي والشارقة في جدول الترتيب



يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات وتعادل، ليقترب خطوة كبيرة من حسم التأهل حال الفوز اليوم.

وفي المقابل، يأتي الشارقة في المركز الثامن برصيد 4 نقاط فقط، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين عقب بدايته الجيدة التي جمع خلالها أربع نقاط.

وتزيد هذه الفوارق من أهمية المواجهة، فالأهلي يريد تثبيت موقعه في المراكز المتقدمة، بينما يسعى الشارقة لإنقاذ فرصه قبل الجولة الأخيرة.

عناصر مؤثرة في أداء الأهلي اليوم



يعتمد الأهلي على عدة لاعبين من المتوقع أن يصنعوا الفارق، أبرزهم:

فرانك كيسيه بفضل قوته البدنية وتنظيمه لوسط الملعب.

أتانجانا في الربط بين الخطوط وتسهيل بناء اللعب.

إدوارد ميندي الذي يمنح الدفاع ثباتًا وثقة.

جالينو بسرعته وقدرته على الاختراق.

إيفان توني الذي يستغل أنصاف الفرص داخل المنطقة.

وتبدو مواجهة اليوم قوية ومهمة للطرفين، إذ يدخل الأهلي بأفضلية فنية واضحة، لكنه مطالب بتأكيد تفوقه على أرض الملعب لضمان الاقتراب أكثر من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.