نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء بجميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، والقنوات الناقلة لها وأبرزهم مباراة برشلونة ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

أهم مباريات دوري أبطال أوروبا

أياكس ضد بنفيكا - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4.

جالطة سراي ضد يونيون سانت جيلواز - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3.

بروسيا دورتموند ضد فياريال - 10:00 مساء - بي إن سبورت 7

تشيلسي ضد برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

بودو جليمت ضد يوفنتوس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4.

مانشستر سيتي ضد بايرن ليفركوزن - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3.

أولمبيك مارسيليا ضد نيوكاسل يونايتد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 5.

نابولي ضد كاراباغ أجدام - 10:00 مساء - بي إن سبورت 6.

أبرز مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

الوحدة ضد السد - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2.

الهلال ضد الشرطة - 8:15 مساء - بي إن سبورت 2.

مباريات تصفيات كأس العرب

موريتانيا ضد الكويت - 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

سوريا ضد جنوب السودان - 6:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 2

فلسطين ضد ليبيا - 6:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

أهم مباريات الدوري المصري

بيراميدز ضد المقاولون العرب - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

