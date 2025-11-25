نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفياريال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني مع نظيره فياريال الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تقام مباراة بوروسيا دورتموند ضد فياريال في الجولة الأولي من دوري أبطال اوروبا، على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وستنطلق صافرة مباراة بوروسيا دورتموند ضد فياريال، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد فياريال

ويمكنكم مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد فياريال على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا على قناة beIN Sports 7.

