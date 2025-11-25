نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراقبون دوليون: المرحلة الثانية من انتخابات النواب تُبرز تحسّنًا واضحًا في الإدارة الانتخابية ومشاركة المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 أجواءً اتسمت بالانضباط والشفافية، وفق ما أكدته وفود المتابعة الدولية المشاركة في أعمال الرقابة. وأجمع المراقبون على أن العملية الانتخابية تسير بوتيرة منظمة تعكس استعدادات ميدانية دقيقة، إضافة إلى مشاركة لافتة من مختلف الفئات العمرية، بما يؤسس لبيئة انتخابية أكثر نضجًا وديمقراطية.

مشاهدات أولية تؤكد النزاهة والتنظيم

أكد أعضاء ائتلاف نزاهة أن ما تم رصده داخل اللجان وخارجها يعكس اختفاء مظاهر الدعاية أمام مراكز الاقتراع، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على الالتزام بالقواعد الانتخابية. كما أشاروا إلى جهود السلطات المختصة في تقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية التصويت.

قال رئيس الائتلاف، الغاني كوفي كانكام، خلال جولته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، إن الانطباعات الأولية تُظهر انتخابات شاملة ورغبة قوية لدى الناخبين في المشاركة. وأشاد بالإقبال الشبابي، إضافة إلى الحضور الملحوظ للنساء والفتيات.

مراقبة يونانية تثني على التنظيم داخل اللجان

من جانبها، أعربت اليونانية ستيفي سيوزوبولو عن إعجابها بمستوى التنظيم داخل لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي بالمنوفية، مؤكدةً احترافية القائمين على سير العملية الانتخابية.

إشادة إفريقية بالدور المجتمعي

وقالت الأوغندية أستير نامبوكا إن كثافة الحضور—خصوصًا من كبار السن والنساء—يعكس وعيًا سياسيًا متناميًا، مؤكدةً أن التجربة المصرية في تنظيم الانتخابات يمكن أن تكون نموذجًا يُستفاد منه داخل القارة الإفريقية.

مراقبة آسيوية تسلط الضوء على الخدمات الانتخابية

كما أشار الصيني براين يان إلى وضوح إجراءات التصويت داخل لجنة مدرسة الشيخ عابد التي تضم 19 ألف ناخب، مثمنًا الدعم المقدم لذوي الهمم وكبار السن، ومشيرًا إلى حصوله على فحص طبي مجاني خلال إحدى جولاته.

تفاصيل المرحلة الثانية من الانتخابات

انطلقت المرحلة الثانية أمس الأحد تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر يومين. وتشمل 13 محافظة، من بينها: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، شمال سيناء وجنوب سيناء وغيرها.

ويحق لنحو 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم داخل 73 دائرة انتخابية، تضم 5287 لجنة فرعية، بينما يخوض 1316 مرشحًا المنافسة على 141 مقعدًا فرديًا، إلى جانب قائمة واحدة بنظام القوائم.

التزام صارم بضوابط الصمت الدعائي

شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على منع أي أعمال دعاية قرب اللجان، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفات التي قد تصل عقوبتها إلى إبطال نتائج اللجنة المخالِفة.

تيسيرات مخصصة للفئات الأكثر احتياجًا

اتخذت الهيئة مجموعة من الإجراءات، شملت:

تخصيص معظم اللجان في الطوابق الأرضية

نشر لوحات إرشادية تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code)

إتاحة بطاقات اقتراع بلغة الإشارة للمستخدمين الصم

توفير بطاقات بطريقة "بريل" للمكفوفين

وضع تعليمات واضحة حول عدد المقاعد المطلوب اختيارها لكل دائرة

متابعة إقليمية ودولية واسعة

تُجرى الانتخابات تحت متابعة العديد من المنظمات، بينها: جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات محلية وعربية ودولية متعددة.