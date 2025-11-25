نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا.. شاهد اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن، حيث يستضيف فريق تشيلسي نظيره برشلونة في واحدة من أقوى مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة نظرًا لتقارب الفريقين في جدول الترتيب، ورغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث التي قد تكون مفتاح التأهل إلى الدور ثمن النهائي، قبل جولة واحدة فقط من نهاية دور المجموعات.

ويأتي هذا اللقاء في توقيت حاسم للطرفين، في ظل اشتداد المنافسة وصعوبة المهمة بالنسبة لبرشلونة وتشيلسي، خاصة أن المجموعة الحالية تشهد تقاربًا شديدًا بين الفرق من حيث النقاط.

ترتيب الفريقين قبل مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم

يحتل فريق برشلونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعد مرور أربع جولات، وذلك برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل وهزيمة واحدة.

ويبحث الفريق الكتالوني اليوم عن تعزيز رصيده من النقاط لتأمين مركزه والاقتراب من حسم بطاقة التأهل.

أما فريق تشيلسي فيأتي خلفه مباشرة بنفس الرصيد (7 نقاط)، محققًا أيضًا انتصارين وتعادلًا وهزيمة؛ هذا التشابه في النتائج يجعل مواجهة اليوم بمثابة “ست نقاط”، إذ يمكن للفائز أن يتقدم خطوة مهمة نحو بلوغ الأدوار الإقصائية.

طموحات برشلونة قبل مواجهة تشيلسي

يدخل برشلونة مباراة اليوم بهدف واضح وهو تحقيق الفوز خارج الديار، من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على التأهل للدور التالي.

ويرغب الفريق بقيادة مدربه في تعويض الإخفاق في الموسم الماضي، عندما ودّع البطولة من الدور نصف النهائي أمام إنتر ميلان.

وبرغم البداية المتذبذبة للموسم، فإن برشلونة تمكن خلال الأسابيع الأخيرة من تحقيق نتائج جيدة في الدوري الإسباني، كما ظهر بشكل أفضل في دوري الأبطال؛ ويأمل لاعبو الفريق في تقديم أداء قوي يعيد لهم الثقة ويضعهم في موقع أفضل داخل جدول الترتيب.

كيف يستعد تشيلسي لمواجهة برشلونة؟

على الجانب الآخر، يدخل فريق تشيلسي المباراة بمعنويات مرتفعة، مستفيدًا من اللعب على أرضه وبين جماهيره في ملعب ستامفورد بريدج؛ ويعلم الفريق اللندني أن الفوز في مباراة اليوم سيكون خطوة مهمة للغاية في مشواره الأوروبي هذا الموسم.

ويُمنِّي تشيلسي النفس بمواصلة أداءه القوي في البطولة، خاصة أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يقدمون مستويات مميزة في الفترة الأخيرة، بجانب لاعبيه أصحاب الخبرة.

موعد مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تنطلق مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، في المواعيد التالية:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

11:00 مساءً بتوقيت السعودية

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

ويستضيف ملعب ستامفورد بريدج اللقاء وسط حضور جماهيري كبير يتوقع أن يملأ مدرجات الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُذاع المباراة على قناة:

beIN Sports 1 HD

وذلك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، الذي يملك خبرة طويلة في التعليق على المواجهات الأوروبية الكبرى.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم؟

يمكن متابعة مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم عبر عدة طرق:

مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports 1 HD عبر جهاز الاستقبال.

مشاهدة البث المباشر عبر تطبيق beIN CONNECT للأجهزة المحمولة.

متابعة المباراة عبر المواقع الرياضية التي تقدم خدمة التغطية المباشرة لحظة بلحظة.

متابعة تحليلات الاستوديوهات التحليلية قبل وبعد اللقاء عبر قنوات بي إن سبورتس.

التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام برشلونة

من المتوقع أن يبدأ إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى:

روبرت سانشيز.

خط الدفاع:

ريس جيمس – تريفو تشالوبا – توسين أدارابيويو – مارك كوكوريا.

خط الوسط:

أندري سانتوس – إنزو فيرنانديز – بيدرو نيتو – جواو بيدرو – جيمي جيتينز.

خط الهجوم:

ليام ديلاب.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام تشيلسي

من المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى:

جوان جارسيا.

خط الدفاع:

أليخاندرو بالدي – إريك جارسيا – ب أو كوبارسي – جول كوندي.

خط الوسط:

فيرمين لوبيز – فرينكي دي يونج – داني أولمو.

خط الهجوم:

رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال.

ماذا تعني نتيجة مباراة برشلونة وتشيلسي؟

نتيجة مباراة اليوم قد تكون نقطة تحول كبيرة في المجموعة، حيث إن الفائز سيقترب بشدة من حسم التأهل؛ أما التعادل فسيُبقي المنافسة مفتوحة حتى الجولة الأخيرة.