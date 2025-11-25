نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 تغطية شاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم واحدة من أبرز مواجهات الجولة الخامسة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات موسم 2025-2026.

وتُعد هذه المواجهة من أهم مباريات الجولة، نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الكبير في البطولة الأوروبية، إضافة إلى تقارب مراكزهما في جدول ترتيب المجموعة، مما يجعل نتيجة المباراة مؤثرة بشكل مباشر على شكل المنافسة قبل الجولة الأخيرة.

أهمية مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم

تكتسب المباراة أهمية كبيرة على الصعيدين الفني والنتائجي، إذ يسعى برشلونة إلى تأكيد صحوته الأوروبية واستعادة مكانته في البطولة، بينما يأمل تشيلسي في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزّز فرصه في التأهل.

ويخوض برشلونة مباراة اليوم برصيد 7 نقاط، بعد أن حقق انتصارين وتعادلًا وتلقى هزيمة واحدة. وفي المقابل يمتلك تشيلسي الرصيد نفسه من النقاط (7 نقاط) ويبحث عن انتصار يضمن له دخول الجولة الأخيرة بأريحية أكبر.

موقف برشلونة قبل مواجهة تشيلسي

برشلونة بقيادة جهازه الفني يدخل المباراة بطموحات كبيرة، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه في الفترة الأخيرة سواء في الدوري الإسباني أو على المستوى القاري.

ويطمح الفريق في تحقيق فوز خارج الديار يعيد إليه الثقة ويمنحه فرصة أقوى للتأهل إلى دور الـ16.

كما يواصل الفريق إعادة بناء صفوفه بالاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب إلى جانب عناصر الخبرة، وهو ما جعل الأداء أكثر توازنًا خلال المباريات الأخيرة.

ويراهن برشلونة في مواجهة اليوم على تألق نجومه، على رأسهم لامين يامال الذي يواصل تحقيق أرقام قياسية، بالإضافة إلى روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وداني أولمو العائد إلى المشاركة الأساسية.

وضع تشيلسي قبل لقاء برشلونة

في الجهة المقابلة، يدخل فريق تشيلسي المباراة وسط دعم جماهيري كبير على ملعب ستامفورد بريدج، حيث يأمل في تقديم أداء قوي يليق بمكانته الأوروبية، خاصة بعد التطور الملحوظ في نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

ويعتمد الفريق الإنجليزي على شباب متميزين قادرين على صنع الفارق، أبرزهم جيمي جيتينز وبيدرو نيتو، بالإضافة إلى عناصر الخبرة مثل ريس جيمس وإنزو فيرنانديز ومارك كوكوريا.

ويُعد الفوز بالنسبة لتشيلسي أمرًا ضروريًا، خاصة أن التعثر اليوم قد يعقّد حساباته في الجولة الأخيرة.

موعد مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 في التوقيتات التالية:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

ويُقام اللقاء على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة البريطانية لندن وسط حضور جماهيري كبير.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر

تنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية مباراة برشلونة وتشيلسي بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويذاع اللقاء عبر:

beIN Sports 1 HD

وسيكون عصام الشوالي هو المعلق الصوتي للمباراة، لما يمتلكه من خبرة في تغطية المباريات الأوروبية الكبرى.

وتوفر الشبكة بثًا مباشرًا للمباراة عبر خدمتها الرقمية beIN CONNECT، التي تتيح المشاهدة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم؟

إليك الطرق الرسمية والمتاحة لمتابعة اللقاء:

مشاهدة المباراة على شاشة beIN Sports 1 HD عبر أجهزة الاستقبال.

متابعة البث الرقمي عبر تطبيق beIN CONNECT.

متابعة تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة عبر المواقع الرياضية المتخصصة.

متابعة التحليلات الفنية قبل وبعد المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام تشيلسي

من المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى:

جوان جارسيا.

خط الدفاع:

أليخاندرو بالدي – إريك جارسيا – ب أو كوبارسي – جول كوندي.

خط الوسط:

فيرمين لوبيز – فرينكي دي يونج – داني أولمو.

خط الهجوم:

رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال.

التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام برشلونة

بينما من المنتظر أن يخوض تشيلسي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:

روبرت سانشيز.

خط الدفاع:

ريس جيمس – تريفو تشالوبا – توسين أدارابيويو – مارك كوكوريا.

خط الوسط:

أندري سانتوس – إنزو فيرنانديز – بيدرو نيتو – جواو بيدرو – جيمي جيتينز.

خط الهجوم:

ليام ديلاب.

سيناريوهات محتملة لنتيجة مباراة برشلونة وتشيلسي

إذا فاز برشلونة: سيقترب بشكل كبير من حسم بطاقة التأهل قبل الجولة الأخيرة.

إذا فاز تشيلسي: سيصعد إلى المركز الثاني، وقد يحسم التأهل رسميًا إذا تعثّر منافسو المجموعة.

إذا انتهت بالتعادل: ستبقى المنافسة مشتعلة حتى الجولة السادسة.

تغطية بث مباشر لحظة بلحظة

سيتم متابعة اللقاء بشكل مباشر منذ لحظة انطلاق المباراة وحتى صافرة النهاية، مع تحديثات فورية للأهداف والفرص الخطيرة والتغييرات وأبرز اللحظات.