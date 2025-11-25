نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي × باير ليفركوزن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موقف عمر مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة باير ليفركوزن

يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة قوية أمام باير ليفركوزن الألماني ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، على ملعب الاتحاد. مانشستر سيتي يدخل اللقاء بعد جمعه 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول أربع جولات، محتلًا المركز الرابع في مجموعته، بينما يحتل باير ليفركوزن المركز الحادي والعشرين برصيد 5 نقاط.

أبرز المستجدات تشير إلى أن عمر مرموش سيكون خارج التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم، على أن يتواجد على مقاعد البدلاء.

المباراة تحمل أهمية كبيرة لمانشستر سيتي لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة ومواصلة مشواره نحو التأهل للدور المقبل من البطولة الأوروبية.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، بعد أن قدم الفريق أداءً قويًا في المباريات السابقة، رغم بعض التعادلات التي أثرت على رصيده من النقاط.

في المقابل، يأتي باير ليفركوزن في المركز الحادي والعشرين برصيد 5 نقاط، ويأمل الفريق الألماني في استغلال المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى المنافسة على التأهل لدور الستة عشر.

أبرز اللاعبين المتوقع مشاركتهم

يترقب المشجعون مشاركة النجم المصري عمر مرموش مع باير ليفركوزن، خاصة بعد أن قلّت مشاركته في المباريات الماضية بسبب المنافسة الكبيرة داخل صفوف الفريق.

ومن جانب مانشستر سيتي، يعتمد الفريق على النجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي سيكون أحد أهم أسلحة الفريق الهجومية، إلى جانب الثنائي جيريمي دوكو وفيل فودين في صناعة الأهداف وفرض السيطرة على خط الوسط.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ريكو لويس – جون ستونز – جفارديول – ريان آيت نوري

خط الوسط الدفاعي: نيكو جونزاليس – سافينيو

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز – فيل فودين – جيريمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

ويعتمد مانشستر سيتي على التنسيق بين خط الوسط والدفاع والهجوم لضمان استحواذ أكبر على الكرة وفرض أسلوب لعبه الهجومي طوال المباراة.