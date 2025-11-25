نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مانشستر سيتي يواجه باير ليفركوزن اليوم.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يخوض مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يضم النجم المصري عمر مرموش، مواجهة حاسمة أمام باير ليفركوزن الألماني مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، على ملعب الاتحاد، أمام نحو 53 ألف مشجع.

موعد المباراة: تنطلق صافرة البداية الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة: تنقل أحداث المباراة قناة بي إن سبورتس 3، الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الوطن العربي.

ترتيب الفريقين: مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بينما يقع باير ليفركوزن في المركز الحادي والعشرين برصيد 5 نقاط، جمعها من نفس عدد المباريات السابقة.

تم تحديد مواعيد مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن في التوقيتات التالية:

الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق والأردن وسوريا وقطر والبحرين واليمن والكويت.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان ولبنان وفلسطين.

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موريتانيا.

وبهذه التوقيتات، سيتمكن عشاق كرة القدم من متابعة أحداث المباراة مباشرة وبشكل لحظي من أي مكان حول العالم.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، بعد أن قدم الفريق أداءً قويًا في المباريات السابقة، رغم بعض التعادلات التي أثرت على رصيده من النقاط.

في المقابل، يأتي باير ليفركوزن في المركز الحادي والعشرين برصيد 5 نقاط، ويأمل الفريق الألماني في استغلال المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى المنافسة على التأهل لدور الستة عشر.

أبرز اللاعبين المتوقع مشاركتهم

يترقب المشجعون مشاركة النجم المصري عمر مرموش مع باير ليفركوزن، خاصة بعد أن قلّت مشاركته في المباريات الماضية بسبب المنافسة الكبيرة داخل صفوف الفريق.

ومن جانب مانشستر سيتي، يعتمد الفريق على النجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي سيكون أحد أهم أسلحة الفريق الهجومية، إلى جانب الثنائي جيريمي دوكو وفيل فودين في صناعة الأهداف وفرض السيطرة على خط الوسط.