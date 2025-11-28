نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف زاهر يظهر في انتخابات سموحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر الاعلامى الشهير سيف زاهر عصر اليوم داخل المجمع الانتخابي الخاص بانتخابات مجلس إدارة نادى سموحه.

واستقبل أعضاء سموحة الاعلامى الشهير استقبالا جيدًا.

وشهدت الانتخابات اقبالا كثيفا من الاعضاء وتشير المؤشرات إلى اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

ويغلق باب الترشيح فى السابعة مساء اليوم.

ويتنافس فى الانتخابات

مرشحًا 70 مرشحا

على مناصب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأمين صندوق وسبعة أ أعضاء مجلس إدارة فوق السن واثنين تحت السن.

وتقدم 4 مرشحين على منصب رئيس النادى كلا من: عماد شاهين، الدكتور محمد بلال، المهندس فرج عامر،المحاسب وليد عرفات.

وتقدم 5 مرشحين على منصب النائب وهم المهندس أحمد عبده، عماد عبد الحسيب، الدكتور عمر الغنيمى، محمد درويش، الدكتور مصطفى كامل باشا.

وتقدم 4 مرشحين على منصب أمين الصندوق وهم الدكتورة إيمان صلاح الدين، جمال عبد الرازق، رامى فتح الله، طارق الوكيل.

وتقدم 42 مرشحا على منصب عضو مجلس إدارة فوق السن وهم ابراهيم شحاته، أحمد سعيد، أحمد عجلان،أحمد ميتو، أحمد الغمرى، أسامه نجيب، أسامه نعمان، اسلام هانى، أسماء راشد، أسماء الخولى، أشرف مختار، أميرة ابو جمال، إيمان جابر، إيهاب حميدو، خالد بدوى، داليا ميدان، رانيا لؤى، سامح ابو السعد، ساهر عبد العزيز، سعيد رشاد، شوكت شريف، عماد نصار، ماهينور سامح، محمد الرشيدي، محمد الزعفراني، محمد السيد، محمد سويدان، محمد الصمدى، محمد فتحى الجندى، محمد نمر، محمد غانم، محمد هانى، الدكتور محمود ماجد قطب، مروة رزق، مروه الهادى، معالى محى، ممدوح النمر، منه اللقانى، مؤمن أشرف سردينه، نها الحداد، هشام العوضى،هيثم حسنين، الدكتور هيثم درويش، وائل القاضى.

وتقدم للترشيح تحت السن 15 مرشحا وهم: ابراهيم خميس، أدهم السجينى، أمير ابو الفتوح، خالد سليم، دنيا وليد، رنا الخشاب، ريماز طارق، سهيلة بركات، سيف جابر، عبد الرحمن سعد حبيش، عمر اولد نيفى، فادى فهمى شارل، مصطفى غريب، هدير ممدوح، هشام النجار.