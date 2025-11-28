نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا الاتصالات والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول لإطلاق برنامج لتأهيل ذوي الاضطرابات العصبية المتنوعة للعمل في قطاع التكنولوجيا في المقال التالي

القاهرة

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وشركة «دي إكس سي تكنولوجي» DXC العالمية، لإطلاق برنامج ITIDA–DXC Dandelion في مصر لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف تدريب وتأهيل الشباب من ذوي الاضطرابات العصبية المتنوعة للاندماج في سوق العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقّع الاتفاقية المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لإيتيدا، والمهندسة نيفين جلال رئيس مجلس إدارة شركة DXC تكنولوجي في مصر، بحضور قيادات الوزارتين ومسؤولي الشركة.

ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل أكثر من 60 شابًا وفتاة من ذوي طيف التوحد وفرط الحركة وعسر القراءة، من سن 18 إلى 30 عامًا، وذلك على مدار عامين، من خلال برامج مهارات شخصية وتدريبات تقنية متقدمة تشمل:

الذكاء الاصطناعي، واختبار البرمجيات، وتحليل البيانات، ومراقبة البنية التحتية، إلى جانب دعم مهني متخصص لضمان دمجهم في بيئة العمل بصورة احترافية. ومن المقرر إطلاق البرنامج رسميًا في مارس المقبل، على أن يبدأ التدريب قبل منتصف 2026.

تصريحات وزير الاتصالات

أكد الدكتور عمرو طلعت أن إطلاق البرنامج يعكس التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع، وخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الرقمي. وأضاف أن البرنامج يحمل بُعدًا تنمويًا مهمًا عبر استثمار قدرات الأشخاص ذوي الاضطرابات العصبية المتنوعة وتمكينهم من العمل في مجالات تكنولوجية متقدمة.

وأشار الوزير إلى الدور المهم لوزارة التضامن الاجتماعي في دعم تنفيذ البرنامج بخبراتها في مجالات التأهيل والدمج، مؤكدًا أن المبادرة تمثل خطوة جديدة نحو مجتمع رقمي شامل يتيح فرصًا عادلة للجميع.

تصريحات وزيرة التضامن

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الابتكار والتكنولوجيا يمثلان طريقًا واسعًا لدمج ذوي الاضطرابات العصبية المتنوعة في سوق العمل وتحقيق استقلالهم الاقتصادي، مشيرة إلى أن تمكين هذه الفئة أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن إطلاق البرنامج في مصر جاء بعد تقديم الوزارة للدعم الفني لضمان جاهزية المشاركين وجودة التنفيذ، مؤكدة أهمية منصة “تأهيل” الوطنية كأداة أساسية لدعم التدريب والتوظيف الدامج.

وأضافت أن برنامج DXC Dandelion يُعد نموذجًا عالميًا رائدًا في تمكين الشباب ذوي التنوع العصبي، خاصة من خلال التدريب التقني المتخصص والدعم النفسي والاجتماعي.

تصريحات مسؤولي إيتيدا وDXC

قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لإيتيدا، إن التعاون مع شركة DXC يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز المهارات الرقمية وفتح فرص متكافئة تسهم في توسيع قاعدة العاملين المؤهلين في الاقتصاد الرقمي.

فيما أوضحت المهندسة نيفين جلال، رئيس مجلس إدارة DXC مصر، أن الشباب من ذوي الاضطرابات العصبية المتنوعة يمتلكون قدرات فريدة مثل التركيز العالي والتفكير التحليلي، وهي مهارات مطلوبة في وظائف التكنولوجيا، مؤكدة أن البرنامج يوفر البيئة المناسبة لتوظيف هذه القدرات وفي الوقت نفسه يسهم في سد فجوات المهارات في القطاع.

خلفية البرنامج عالميًا

أُطلق برنامج DXC Dandelion لأول مرة في أستراليا عام 2014، وشهد توسعًا في عدة دول بينها المملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا وبلغاريا والفلبين، وساهم في دعم أكثر من 350 شخصًا في الحصول على فرص عمل، كما حصد أكثر من 25 جائزة دولية.

يُذكر أن شركة DXC تكنولوجي تُعد من شركات فورتشن 500، وتدير من مصر مركزًا إقليميًا لخدمات التعهيد يخدم عملاء من الشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة، ويضم أكثر من 600 متخصص مع خطة للتوسع إلى 1000 موظف بحلول 2027.

