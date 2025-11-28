نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هولندا تعمل على صياغة برنامج لعودة الأوكرانيين إلى وطنهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، أنها تعمل على وضع برنامج للعودة الطوعية للاجئين الأوكرانيين إلى وطنهم وتحديث نظام تمويل مراكز استقبال طالبي اللجوء.

وجاء في بيان للحكومة الهولندية: "في إطار خطتها طويلة الأمد، تسعى الحكومة الهولندية إلى ترتيب عودة الأوكرانيين طوعا إلى وطنهم، ولتحقيق هذه الغاية تعمل هولندا على صياغة برنامج بهذا الخصوص".

وتعتزم سلطات هولندا ربط برنامج العودة الطوعية، بعملية إعادة الإعمار الأوكرانية. وستقدم هولندا مبلغا ماليا للأوكرانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، بما في ذلك المساعدة في الحصول على وثائق السفر وترتيبات النقل والعودة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بدمج العديد من برامج التمويل الحالية لإيواء طالبي اللجوء في مراكز الاستقبال لمختلف فئات اللاجئين. ومن المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في الأول من مايو عام 2026.

وذكر البيان أنه عند انتهاء صلاحية توجيه الاتحاد الأوروبي في 5 مارس 2027، سيتمكن الأوكرانيون المقيمون في هولندا من الحصول على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات، مما يضمن لهم الحق في الإقامة في البلاد ويسمح لهم بالمساهمة في تنمية المجتمع.

تتوقع السلطات الهولندية أن يتمكن الأوكرانيون المقيمون في هولندا من دفع إيجار مساكنهم وتأمينهم الصحي بأنفسهم. وسيقوم مجلس الوزراء الهولندي قريبا بصياغة تفاصيل حقوق الأوكرانيين وواجباتهم.

في وقت سابق، أفادت قناة RTL Nieuws، نقلا عن مصادر، أن الحكومة الهولندية تخطط لإلزام اللاجئين الأوكرانيين العاملين بدفع الإيجار والتأمين الصحي. وتُعِدّ وزيرة اللجوء والهجرة، منى كايزر، هذا الاقتراح.

يعيش في هولندا نحو 120 ألف لاجئ أوكراني، منهم نحو 95 ألفًا في مراكز إيواء اللاجئين التابعة للبلديات. يُمنح الأوكرانيون حق اللجوء في هولندا بموجب توجيه من الاتحاد الأوروبي، وقد مُدد هذا التوجيه عدة مرات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.