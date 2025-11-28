نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر Twitter... الأهلي يستضيف الجيش الملكي في دوري ابطال افريقيا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر Twitter... الأهلي يستضيف الجيش الملكي في دوري ابطال افريقيا 2025-2026

تترقب الجماهير مواجهة قوية الليلة بين الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي في تمام الساعة 9 مساءً، مباراة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين فريقين يمتلكان تاريخًا وجماهيرية كبيرة. الأهلي يدخل اللقاء بثقة البطل ورغبة في فرض سيطرته مبكرًا، بينما يسعى الجيش الملكي إلى مفاجأة المارد الأحمر والعودة بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره.

الدوافع قبل المواجهة

الأهلي: يدخل اللقاء بهدف تحقيق فوز مقنع يؤكد جاهزيته الفنية والبدنية، خاصة بعد الأداء المستقر في المباريات الأخيرة. اللاعبون يدركون أن أي تعثر قد يؤثر على المعنويات، لذلك سيبحث الفريق عن بداية قوية وسيطرة على الكرة من الدقيقة الأولى.

الاهلي

الجيش الملكي: دوافعه قوية أيضًا، يرغب في الظهور بشكل يليق بتاريخه أمام منافس يمتلك خبرة إفريقية كبيرة. الفريق يطمح للخروج بأقل الخسائر أو تحقيق نتيجة تاريخية تفتح أمامه آفاقًا جديدة في البطولات.



تشكيل متوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور – محمد مجدي “أفشة”

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – محمود كهربا

تشكيل متوقع للجيش الملكي

حراسة المرمى: أيوب لكرد

خط الدفاع: محمد مفيد – أنس باش – أيمن الشباني – محمد الشيبي

خط الوسط: آدم النفاتي – لامين دياكيتي – رضا سليم

خط الهجوم: جلال داودي – أحمد خليل – حمدي لعشير

نقاط القوة في الفريقين

الأهلي: خبرة كبيرة في المواجهات القارية، تنوع هجومي، قدرة على صناعة الفرص من العمق والأطراف.

الجيش الملكي: تنظيم دفاعي جيد، سرعة في التحولات، خط وسط قادر على الضغط واستغلال المساحات.



احتمالات الأهداف والسيناريو المتوقع للمباراة

المباراة مرشحة لأن تبدأ بحذر نسبي من الفريق المغربي، مقابل ضغط مبكر من الأهلي. من المتوقع أن يعتمد الجيش الملكي على الهجمات المرتدة، بينما سيحاول الأهلي تسجيل هدف مبكر لفرض إيقاعه.

احتمالية تسجيل الأهلي في الشوط الأول: مرتفعة

احتمالية تسجيل الجيش الملكي من مرتدة: متوسطة

احتمالية انتهاء المباراة بهدفين أو أكثر



توقع النتيجة

الأقرب فنيًا:

الأهلي 2 – 0 الجيش الملكي

مع احتمال إضافة هدف ثالث في حال تفوق الأهلي بدنيًا في الشوط الثاني.



المباراة تحمل طابعًا تكتيكيًا قويًا، وقد تحسمها التفاصيل الصغيرة، خاصة مع قدرة الأهلي على التعامل مع المباريات الكبيرة، ورغبة الجيش الملكي في مفاجأة الجماهير. التركيز، التعامل مع الفرص، والاستفادة من أخطاء المنافس ستكون عوامل حاسمة في تحديد هوية الفريق الفائز الليلة.