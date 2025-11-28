نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ناصر محمد يتحدث عن قصة استقلال جنوب اليمن بعد 129 عامًا من الاحتلال البريطاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن تاريخ 30 نوفمبر 1967، يوم استقلال جنوب اليمن، حين رحل الاحتلال البريطاني عن البلاد، قائلا، إنه يسرّه تهنئة الشعب اليمني بهذه المناسبة العزيزة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد تضحيات كبيرة قدمها الشعب منذ الاحتلال البريطاني عام 1839 وحتى 30 نوفمبر 1967.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أن الشعب اليمني خاض انتفاضات شعبية وقبلية ونقابية وطلابية ضد الاحتلال البريطاني، مؤكدًا أن هذه الانتفاضات سجلت أروع البطولات في تاريخ اليمن، رغم أن نجاح بعضها لم يتحقق بسبب نقص الدعم الكافي وعدم وضوح رؤية مستقبلية لها.

وأضاف محمد أن شباب الستينيات وضعوا 3 أهداف للثورة: أولًا تحرير الجنوب من الاستعمار البريطاني، ثانيًا توحيد الجنوب في دولة واحدة، وثالثًا توحيد اليمن شمالًا وجنوبًا، وذكر أن الثورة بدأت في 14 أكتوبر 1963 بقيادة الجبهة القومية، بعد استشهاد أول بطل للثورة، راجح لبوزة من منطقة ردفان، وانطلقت الثورة بمشاركة مقاتلين كانوا يقاتلون في جبهات الثورة اليمنية إلى جانب ثورة 26 سبتمبر، التي دعمتها مصر في الستينيات وقدمت تضحيات كبيرة من أجل انتصار الثورة في صنعاء، ومن أجل الدفاع عن النظام الجمهوري.