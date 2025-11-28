نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة تحت الأضواء.. بث مباشر.. مواجهة الأهلي والجيش الملكي اليوم في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة كروية ينتظرها الملايين داخل مصر والمغرب، تعود أجواء الإثارة من جديد عندما يتقابل الأهلي المصري مع الجيش الملكي المغربي في واحدة من أقوى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وتأتي هذه المواجهة في توقيت حساس بالنسبة للفريقين، وسط رغبة كبيرة لدى كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تُعزّز حضورهما القاري في البطولة الأكبر داخل القارة السمراء.

ويُنظر إلى هذه المباراة باعتبارها صراعًا مباشرًا بين فريقين يمتلكان قوة تاريخية وجماهيرية، ومنافسة تحمل دائمًا طابعًا خاصًا بين الكرة المصرية ونظيرتها المغربية.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم

من المنتظر أن تُقام المواجهة على ملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط، وتأتي في المواعيد التالية:

9:00 مساءً بتوقيت مصر

8:00 مساءً بتوقيت المغرب

10:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

وتُعد هذه الأوقات مناسبة لجمهور الفريقين الذي ينتظر انطلاقة مثيرة بين لاعبي الأحمر ونظرائهم في الجيش الملكي.

القنوات الناقلة وطريقة متابعة اللقاء

تنفرد شبكة beIN Sports بنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر نقل المباراة عبر قناة:

beIN Sports 1

بالتعليق الصوتي للمتميز علي سعيد الكعبي.

كما توفر الشبكة خدمة البث عبر الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، ما يسمح لعشاق الفريقين بمتابعة المباراة أينما كانوا، إضافة إلى خدمات البث المباشر عبر منصات التواصل.

الأهلي.. مواجهة جديدة بثقة كبيرة رغم الغيابات

يدخل الأهلي المباراة بعد انطلاقة قوية في دور المجموعات عقب فوزه العريض على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، وهو فوز منح الفريق صدارة المجموعة ودفعة معنوية كبيرة.

ورغم وجود بعض الغيابات المؤثرة مثل:

محمد شريف – إصابة

نيتس جراديشار – إيقاف

إلا أن الجهاز الفني بقيادة ييس توروب جهّز الفريق لخوض المباراة بخطة تعتمد على المرونة الهجومية دون الاعتماد على مهاجم صريح.

ومن المتوقع أن يستعين المدير الفني بالثنائي:

أشرف بن شرقي

طاهر محمد طاهر

في دور رأس الحربة الوهمي لتعويض غياب المهاجم الأساسي.

ويعتمد الأهلي بشكل كبير على وسط ملعب مكوّن من:

محمد علي بن رمضان

مروان عطية

أليو ديانج

وهو ثلاثي قادر على السيطرة والضغط وقيادة الهجمات سواء عبر العمق أو الأطراف.

الجيش الملكي.. طموح ردّ الاعتبار واستغلال الأرض والجمهور

على الجانب الآخر، يدخل الجيش الملكي اللقاء برغبة كبيرة في التعويض بعد خسارته الجولة الماضية أمام يانج أفريكانز بهدف دون مقابل.

الفريق المغربي يدرك أن خسارة جديدة قد تُعقّد من حساباته في المجموعة، لذلك سيحاول الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لإعادة ترتيب أوراقه.

ويمتاز الجيش الملكي بالسرعة في الأطراف والقدرة على بناء الهجمات المرتدة الخطيرة، إلى جانب التنظيم الدفاعي الجيد الذي يُعتبر أحد نقاط قوة الفريق في مبارياته على ملعبه.

التحليل الفني قبل المباراة

1. صراع الوسط

يُتوقع أن يكون مركز خط الوسط هو نقطة الحسم، إذ يعتمد الأهلي على الاستحواذ والتمرير السريع، بينما يفضّل الجيش اللعب المباشر والمرتدات السريعة.

2. غياب رأس الحربة في الأهلي

قد يؤثر غياب المهاجم الصريح على شكل الأهلي الهجومي، ما يدفعه للبحث عن حلول عبر الجناحين أو التسديدات البعيدة.

3. ضغط الجمهور المغربي

اللعب في الرباط يمنح الجيش أفضلية معنوية، لكن الأهلي يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الضغوط خارج أرضه.

4. دفاع الأهلي

قدرة الأهلي على التعامل مع الهجمات المرتدة ستكون عنصرًا حاسمًا في المباراة.

سيناريوهات محتملة

تفوق الأهلي: إذا سيطر على الكرة وفرض إيقاعه، ستكون الفرص أكبر لصالحه.

تفوق الجيش الملكي: يعتمد على المرتدات وسرعة الجناحين، مع دعم جماهيري قد يصنع الفارق.

تعادل متوازن: سيناريو وارد في حال تحفّظ الفريقين في البداية.