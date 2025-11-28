منتخب الناشئين يقترب من بلوغ نهائيات آسيا

منتخب الناشئين يقترب من بلوغ نهائيات آسيااقترب منتخب اليمن للناشئين من بلوغ نهائيات كأس آسيا، بفوزه العريض على نظيره الباكستاني 5-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية لكرة القدم.

أهداف ناشئو اليمن أحرزها فهد الفقيه وسيلان بشير هدفين لكل منهما وعلي شفيق، في حين سجل باكستان هدفًا شرفيًا في شوط اللقاء الثاني.

بهذا الانتصار الثمين، انفرد نجوم الأحمر الصغير بصدارة المجموعة بـ12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نظيره لأوس الذي توقف رصيده عند 9 نقاط عقب خسارته اليوم أمام قرغيزستان 2-3، بينما ظل باكستان في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

ويخوض منتخبنا الوطني اللقاء الأخير أمام مطارده لاوس بعد غدٍ الأحد، في لقاء يحتاج فيه نجوم اليمن التعادل أو الفوز لخطف بطاقة العبور إلى النهائيات الآسيوية لكرة القدم.