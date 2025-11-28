الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو ما تزال تنتظر خطوات عملية من الدول الغربية لإعادة النظر في طبيعة العلاقات الثنائية، مشددة على أن أي تقدم يتطلب تحركاً حقيقياً يعكس جدية في تغيير النهج الحالي تجاه روسيا.

موسكو: ننتظر خطوات عملية من الغرب لإعادة العلاقات

وأوضحت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أن موسكو لم تغلق أبوابها أمام أي مسار إيجابي يقوم على الاحترام المتبادل والشرعية الدولية، معتبرة أن المعطيات الراهنة لا تظهر امتلاك الغرب المقومات اللازمة لاعتماد نهج بنّاء يعيد التوازن للعلاقات المشتركة.