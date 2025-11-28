أسهم أوروبا ترتفع بشكل طفيف
ارتفعت أسهم أوروبا على نحو طفيف اليوم وتتجه نحو تحقيق مكاسب للشهر الخامس على التوالي بفعل زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1% إلى 575.28 نقطة بحلول الساعة 08:02 بتوقيت جرينتش، متجها نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ مطلع أكتوبر، والمؤشر يتجه أيضًا لتسجيل أطول سلسلة مكاسب على أساس شهري منذ مارس 2024، كما صعد مؤشرا بورصتي لندن وباريس 0.1% لكل منهما.
وقادت أسهم الطاقة المكاسب على المؤشر بارتفاع 0.3% بسبب زيادة أسعار النفط، وقابل هذا الارتفاع تراجع 0.1% في أسهم بنوك قيادية.
ومع اقتراب شهر نوفمبر من نهايته، تراجعت المخاوف بشأن فقاعة السوق التي يقودها الذكاء الاصطناعي، إذ يترقب المستثمرون احتمالات كبيرة لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وجاء ذلك بعد تعليقات حذرة من صنّاع السياسات وبيانات اقتصادية ضعيفة.
وقفز سهم ديليفري هيرو 5.6%، بعد أن ذكر تقرير أن المستثمرين يضغطون على الإدارة لبحث بيع الشركة أو التخارج من أجزاء من الأعمال.
