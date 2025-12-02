الرياض - كتبت رنا صلاح - أكّد السفير الأردني في قطر، زيد اللوزي، الثلاثاء، أن الجماهير الأردنية كانت وما زالت سندا قويا للمنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.

السفير الأردني في قطر: الجمهور يقف خلف النشامى

وقال اللوزي، لـ "المملكة" من العاصمة القطرية الدوحة ضمن بطولة كأس العرب، إنّ الجالية الأردنية في قطر تحتل المرتبة الثانية من حيث شراء تذاكر مباريات بطولة كأس العرب، في تأكيد على دعمها المتواصل للمنتخب الوطني.

وأضاف، أن جماهير عربية أخرى تترقب أداء منتخب "النشامى"، خاصة بعد الأداء المشرف في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الدوحة.

وأجرى السفير اللوزي قبل أسبوع لقاء مع روابط الجماهير الأردنية المتواجدين في الدوحة للوقوف على الترتيبات وتنسيق الدعم الجماهيري"، مشيرا إلى أن الجماهير الأردنية استقبلت المنتخب لحظة وصوله إلى الدوحة، كما كان طاقم السفارة حاضرا.

وبيّن اللوزي أنه زار المنتخب اليوم برفقة وزير الشباب رائد العدوان، حيث التقى اللاعبين وشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وفيما يتعلق بالتنظيم القطري، قال: "قطر أبدعت في افتتاح البطولة وقدمت حفلا مبهرا يعكس التاريخ والحضارة والوحدة العربية، وهي تواصل تميزها في استضافة الفعاليات الرياضية"، مبينا أن "تنقل الجماهير سَلِس ومريح بفضل الخبرة الكبيرة التي راكمتها قطر في تنظيم البطولات".

ولفت اللوزي إلى وجود جناح أردني في "درب لوسيل" يروج للمملكة سياحيا، مؤكدًا أن "الرياضة تجمعنا، وفي قطر نشهد حضورا عربيا يعزز الروح الأخوية".