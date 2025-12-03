دوت الخليج -

الأردن يتصدر بثنائية الإمارات

حقق منتخب الأردن فوزاً ثميناً على نظيره الإماراتي بنتيجة 2 - 1 يوم الأربعاء في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب لكرة القدم. الأردن يتصدر بثنائية الإماراتحقق منتخب الأردن فوزاً ثميناً على نظيره الإماراتي بنتيجة 2 - 1 يوم الأربعاء في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب لكرة القدم. سجل للمنتخب الأردني هدفيه علي علوان من ركلة جزاء في الدقيقة 20 ويزن النعيمات في الدقيقة 64، فيما سجل للمنتخب الإماراتي هدفه الوحيد اللاعب برونو أوليفيرا في الدقيقة 48. وحصد المنتخب الأردني النقاط الثلاث، ليتصدر المجموعة بفارق نقطتين عن المنتخبين المصري والكويتي المتعادلين بهدف لمثله أمس الثلاثاء في ذات الجولة الأولى، فيما احتل المنتخب الإماراتي المركز الأخير بدون نقاط.

