نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات الحاسمة في كأس العرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات الحاسمة في كأس العرب 2025 بث مباشر

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم العربية صوب ملعب لوسيل الذي يستضيف واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثانية في كأس العرب 2025، حيث يلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب الإمارات في مباراة تحمل طابع الحسم لكلا الطرفين، خاصة أن كل منتخب يبحث عن أول فوز له في مشوار البطولة من أجل تعزيز فرصه في التأهل لربع النهائي.

المنتخب المصري يدخل اللقاء بعدما اكتفى بالتعادل أمام الكويت في الجولة الأولى بهدف لمثله، بينما يخوض منتخب الإمارات المباراة تحت ضغط الخسارة أمام الأردن بهدفين مقابل هدف، مما يزيد من حساسية المواجهة ويجعلها صدامًا قويًا ومصيريًا في مسار المجموعة.

وعلى مستوى التاريخ، يتفوق المنتخب المصري بشكل واضح في المواجهات المباشرة، حيث التقى المنتخبان في تسع مباريات سابقة، فاز الفراعنة في خمس منها مقابل فوز إماراتي وحيد، بينما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل. ورغم ذلك، تبقى مباريات الكؤوس دائمًا مفتوحة على كل الاحتمالات.

وفي ظل التقارب الكبير في مستوى المجموعة، تترقب الجماهير ما إذا كان حسام حسن سيجري تغييرات على تشكيل الفراعنة لإضافة فاعلية هجومية أكبر، في الوقت الذي يسعى فيه منتخب الإمارات لاستعادة التوازن والعودة من جديد للمنافسة. مواجهة اليوم قد تشهد مفاجآت تكتيكية وتبديلات مؤثرة قد تغير مسار اللقاء بالكامل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم

يمكن متابعة اللقاء بث مباشر عبر مجموعة كبيرة من القنوات التي تمتلك حقوق بث البطولة، وأبرزها:

بي إن سبورتس المفتوحة

أبو ظبي الرياضية 1 HD

قنوات الكأس

دبي الرياضية

الشارقة الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات:

التردد 11411

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 29999

موعد مباراة مصر ضد الإمارات في كأس العرب 2025

السبت 6 ديسمبر 2025

الملعب: استاد لوسيل

8:30 مساء بتوقيت القاهرة

10:30 مساء بتوقيت أبو ظبي

مباراة ينتظرها الجمهور العربي بشغف كبير، ليس فقط لقوة المنتخبين، ولكن لأن نتيجتها قد تحدد ملامح المتأهلين من المجموعة، وسط توقعات بمواجهة قوية تحمل الكثير من الندية والرغبة في تحقيق الفوز الأول بالبطولة.