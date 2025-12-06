برشلونة يعزز صدارته بخماسية في بيتيس

برشلونة يعزز صدارته بخماسية في بيتيسعزّز نادي برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوز عريض على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-3، مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ 15 من "الليغا".

وسجل خماسية برشلونة، فيران توريس "هاتريك" وروني بردغجي ولامين يامال في الدقائق (11، 13، 31، 40، و59)، بينما سجل لريال بيتيس أنتوني، دييجو يورينتي، وكوتشو في الدقائق (6، 85، و90).

ورفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد الذي يلاقي سلتا فيغو يوم الأحد، بينما بقي رصيد بيتيس 24 نقطة في المركز الخامس.