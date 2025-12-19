نابولي إلى نهائي السوبر الإيطالي

نابولي إلى نهائي السوبر الإيطاليبلغ نابولي نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالية بعد فوزه على ميلان 2-صفر يوم الخميس، في نصف نهائي البطولة.

وتقدم نابولي عن طريق ديفيد نيريس في الدقيقة 39، ثم أضاف زميله راسموس هويولوند الهدف الثاني في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة، ثأر نابولي لهزيمته من ميلان في بطولة الدوري بنتيجة 2-1 في سبتمبر الماضي، في ظل المنافسة المتواصلة على صدارة ترتيب المسابقة.

وسيلتقي نابولي في المباراة النهائية لبطولة السوبر الإيطالية يوم الاثنين المقبل مع الفائز من مواجهة أخرى بقبل النهائي تجمع بين بولونيا وإنتر ميلان وتقام يوم الجمعة.