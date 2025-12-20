بولونيا يصعق إنتر ويبلغ نهائي السوبر

بولونيا يصعق إنتر ويبلغ نهائي السوبرتأهل بولونيا إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على إنتر ميلان بضربات الترجيح في الدور قبل النهائي من البطولة.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لبولونيا بفوزه بنتيجة 3-2.

وسيلتقي بولونيا، حامل لقب الكأس الموسم الماضي، مع نابولي في المباراة النهائية المقرر لها يوم الاثنين المقبل، حيث كان نابولي، حامل لقب الدوري الموسم الماضي قد فاز على ميلان بهدفين دون رد الخميس في قبل نهائي المسابقة.

وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة الثانية عن طريق ماركوس تورام، فيما سجل ريكاردو أورسوليني هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة 35 من ضربة جزاء.

وبعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1 تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لبولونيا حيث سجل له كل من لويس فيرغسون وجوناثان رووي وتشيرو إيموبيلي وأضاع نيكولو مورو وخوان ميراندا، فيما سجل لإنتر كل من لاوتارو مارتينيز وستيفان دي فري وأَضاع كل من أنجي بوان وأليساندرو باستوني ونيكولو باريلا.