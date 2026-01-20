الرياض - كتبت رنا صلاح - ردا على السياسات الدولية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يواصل تهديد جيرانه والاستيلاء على جزيرة غرينلاند، دعا العضو في البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب فرنسا الأبية عبر منصة إكس، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، إلى حصر استضافة كأس العالم هذا الصيف في المكسيك وكندا فقط دون الولايات المتحدة الأمريكية.

كوكريل يطالب الفيفا بنقل المونديال خارج أمريكا

وكتب كوكيريل البالغ 67 عاما "بجدية، هل يُعقل إقامة كأس العالم في دولة تهاجم جيرانها، وتهدد بغزو غرينلاند، وتنتهك القانون الدولي، وتسعى لتقويض الأمم المتحدة،...، وتهاجم المعارضة، وتمنع مشجعي نحو خمس عشرة دولة من حضور البطولة، وتخطط لحظر جميع رموز مجتمع الميم من الملاعب...؟".



وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان "السؤال جدي، لا سيما أنه لا يزال من الممكن إعادة التركيز على المكسيك وكندا".



ومع تبقي أقل من خمسة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم (11 حزيران - 19 تموز) التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يبدو من المستبعد أن يُغير فيفا موقفه.



خلال قرعة دور المجموعات في أوائل كانون الاول، بذل رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو جهودا كبيرة لتكريم ترامب بمنحه أول نسخة من "جائزة السلام" التي ابتكرتها أعلى هيئة حاكمة في عالم الكرة المستديرة.