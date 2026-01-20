الرياض - كتبت رنا صلاح - نجح نادي السلط في تقليص ديونه خلال المواسم الأخيرة من نحو 2.5 مليون دينار إلى ما يقارب 300 ألف دينار، بحسب ما أفاد رئيس النادي، خالد عربيات.

نادي السلط يقلص مديونيته إلى 300 ألف دينار

وأكد عربيات أن الإدارة تعمل على معالجة المديونية واستمرار النهوض بالفريق في مختلف المنافسات.

وأشار عربيات في تصريح لـ (بترا) إلى أن نادي السلط استطاع المنافسة على إثبات نفسه على الساحة الرياضية رغم الظروف الصعبة، معتبرا أن الإدارة تسعى من خلال رؤية مستقبلية واستراتيجية واضحة لضمان استدامة النادي وتحقيق تطلعات جماهيره في السنوات المقبلة .

وأكد عربيات أن النادي يملك خطة طموحة لتعزيز الفريق والحفاظ على مستواه التنافسي في الدوري، مع التركيز على تطوير اللاعبين المحليين وتثبيت أسس مالية وإدارية قوية، لضمان استمرارية النجاح على المدى الطويل.