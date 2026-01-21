الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه الأنظار نحو مباراة النصر وضمك المرتقبة في إطار الدوري السعودي للمحترفين 2026 ، حيث تعد هذه المواجهة من المحطات المهمة في صراع المنافسة على اللقب ، ويستعد لاعبو النصر تحت قيادة مدربهم لتقديم أداء قوي من أجل تحقيق النقاط الثلاث في هذا اللقاء الحاسم ، بينما يسعى ضمك لتقديم مستوى مميز أمام جماهيره.

تعرّف على القنوات التي ستنقل مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي عام 2026

التشكيل المتوقع للنصر

يستعد فريق النصر لمواجهة ضمك بتشكيلة متوازنة تضم مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يتمتعون بخبرة في مثل هذه المباريات ، حيث يركز المدرب على استغلال نقاط القوة في الفريق لضمان تحقيق الفوز ، ومن المتوقع أن يشهد الملعب تواجد مجموعة من الأسماء البارزة التي تسعى لتقديم أداء مميز.

تحضيرات ضمك للمباراة

يدخل فريق ضمك المباراة وسط تحضيرات قوية وتركيز عالي من اللاعبين ، حيث يسعى الجهاز الفني لوضع خطة مناسبة تضمن لهم فرض سيطرتهم على المباراة ، كما يأمل اللاعبون في تقديم عرض جيد أمام الجماهير لدعم حظوظهم في المنافسة على مراكز متقدمة في الدوري.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم بث مباراة النصر وضمك عبر مجموعة من القنوات الرياضية المعروفة ، حيث من المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة ، وتشمل قائمة القنوات الناقلة كلاً من الرياضية السعودية ، التي تعتبر من أبرز القنوات في تغطية مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

تقام المباراة في توقيت مهم يعكس حماس الجمهور ورغبتهم في مشاهدة الأداء القوي للفريقين ، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية ، وهو ما يعزز من أهمية اللقاء بالنسبة للجماهير واللاعبين على حد سواء.