التعادل يحسم لقاء برشلونة وباريس
تعادل فريقا برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة الكأس الدولية تحت 17 عاما لكرة القدم في نسختها الحادية عشرة المقامة على ملاعب أسباير.
وتناوب على تسجيل أهداف باريس كل من جوهان عبدون وإيوان بولتر وماولا نياكاتي في الدقائق 3 و60 و69، في حين سجل لبرشلونة أهدافها أرتيم ريباك وأليكس فينتاخا وروسلان هيرناندو في الدقائق 26 و79 و80+8.
بهذه النتيجة، وضع كل فريق نقطة في رصيده بنهاية الجولة الأولى للمنافسة.
وفي المباراة الثانية، تغلب كاشيوا ريسول الياباني على فريق أكاديمية بي في أف الفيتنامي بهدفين مقابل هدف ضمن ذات المجموعة الثانية.
وسجل هدفي كاشيوا كل من يموتو كوكتشي في الدقيقة 9، وريكو اينادا في الدقيقة 16، وسجل هدف أكاديمية بي في أف اللاعب تاي نام في الدقيقة 57.
واعتلى كاشيوا ريسول بهذه النتيجة صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، في حين استقر الفريق الفيتنامي في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.
