نتائج 9 مباريات في دوري الأبطال

نتائج 9 مباريات في دوري الأبطالحقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً كاسحاً على ضيفه موناكو الفرنسي بنتيجة 6-1 مساء الثلاثاء في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل سداسية الريال، كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين (5 و26)، وفرانكو ماستانتونو في الدقيقة (51)، وتيلو كيرير بالخطأ في مرمى فريقه (55)، وفينيسيوس جونيور (63)، وجود بيلينغهام (80)، بينما سجل جوردان تيزيه هدف موناكو في الدقيقة (72).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني معززا حظوظه في التأهل المباشر لدور الـ16 بينما توقف موناكو في المركز العشرين برصيد 9 نقاط وأصبحت حظوظه معقدة في التأهل لمرحلة الملحق قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة الدوري.

وفي الجولة ذاتها، تأهل أرسنال الإنجليزي إلى دور الـ16 بفوزه المثير على ملعب إنتر ميلان الإيطالي 3-1، تبادل إحرازها كل من جابرييل جيسوس هدفين وفيكتور جيوكيريس هدف، بينما سجل بيتار سوسيتش هدف إنتر الوحيد.

وبهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول الترتيب دون خسارة لأي جولة من الجولات، فيما توقف إنتر ميلان في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

وفي بقية المباريات، سقط باريس سان جيرمان حامل اللقب بسيناريو مؤلم بالخسارة أمام مضيفه سبورتنغ لشبونة بنتيجة 1-2، ليرفع سبورتنغ رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس متأخرا بالأهداف عن سان جيرمان الخامس بالرصيد ذاته.

وأنعش توتنهام الإنجليزي آماله في التأهل المباشر لدور الـ16 بفوز ثمين على أرضه ووسط جماهيره أمام بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (2-0)، ليتقدم للمركز الرابع برصيد 14 نقطة مقابل 11 نقطة لبوروسيا دورتموند في المركز الثاني عشر.

كما حقق فريق بودو جليمت النرويجي فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي الإنجليزي 3-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع والعشرين مقابل 13 نقطة لمانشستر سيتي في المركز السابع.

وصدم أولمبياكوس ‍ضيفه باير ‍ليفركوزن بالفوز عليه 2-0 ليحسن فرصه الضئيلة في التأهل إلى الملحق في الجولة الأخيرة ⁠من مرحلة الدوري الأسبوع المقبل.

ورفع الفوز الثاني على التوالي في ​المسابقة أولمبياكوس إلى المركز 22 بثماني نقاط، بفارق ‍نقطة واحدة خلف ليفركوزن صاحب المركز 19.

وتغلب أياكس أمستردام الهولندي على فياريال الإسباني بهدفين مقابل هدف، كما فاز كلوب بروج البلجيكي على كايرات الماتي الكازخي بأربعة أهدف مقابل هدف، وتعادل نابولي الإيطالي مع مضيفه كوبنهاغن الدنماركي بهدف لمثله.