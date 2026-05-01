القمة 132 تشتعل في استاد القاهرة.. صدام ناري بين الزمالك المتصدر والأهلي الباحث عن العودة في سباق الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 06:30 مساءً -

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، مساء الجمعة، إلى استاد القاهرة الدولي، حيث تُقام القمة رقم 132 بين الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة مساءً، ضمن ختام منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لمجموعة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز في موسمه رقم 67، في مواجهة تحمل كل معاني الإثارة والتاريخ والصراع التقليدي على القمة.

ويستعرض الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أرقام وتاريخ المواجهة الأهم في الكرة المصرية والإفريقية والعربية، والتي لا تتوقف عند حدود النقاط فقط، بل تمتد إلى سجل طويل من الأرقام والإنجازات بين قطبي الكرة المصرية.

يدخل الزمالك المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، حقق خلالها 15 فوزًا كأكثر فرق المسابقة انتصارًا، وتعادل في 5 مباريات كأقل عدد من التعادلات إلى جانب بيراميدز، بينما تلقى 3 هزائم فقط كأقل عدد من الخسائر مناصفة مع الأهلي. وسجل الفريق 37 هدفًا كأقوى خط هجوم في البطولة، بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا ليحافظ على لقب الأقوى دفاعيًا.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 23 مباراة، حقق خلالها 12 انتصارًا، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر 3 مباريات، وهو أقل عدد من الهزائم مناصفة مع الزمالك. وسجل الفريق 36 هدفًا كثالث أقوى هجوم بعد الزمالك وبيراميدز، بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا ليظهر ثاني أضعف خط دفاع في مجموعة البطولة بعد المصري.

وعلى مستوى الهدافين، يتصدر عدي الدباغ قائمة الزمالك بـ8 أهداف، يليه ناصر منسي بـ6 أهداف، ثم حسام عبد المجيد بـ4 أهداف، بينما سجل كل من شيكو بانزا وخوان بيزيرا 3 أهداف. أما في الأهلي، فيأتي محمود حسن “تريزيجيه” في الصدارة بـ9 أهداف، يليه أحمد سيد “زيزو” بـ4 أهداف، ثم ياسين مرعي وجراديشار بـ3 أهداف.

ويخوض الزمالك اللقاء بعد تعادل سلبي مع إنبي في الجولة الماضية، وهو أول تعثر له في المرحلة النهائية بعد الفوز على المصري (4-1) وبيراميدز (1-0). أما الأهلي، فقد تلقى خسارة ثقيلة أمام بيراميدز (0-3)، بعد تعادل مع سيراميكا كليوباترا (1-1) ثم الفوز على سموحة (2-1).

وتكشف الأرقام عن تذبذب دفاعي في الأهلي، حيث استقبل الفريق هدفًا على الأقل في آخر 8 مباريات بجميع البطولات، بإجمالي 13 هدفًا، بينما كان آخر “كلين شيت” أمام سموحة في الجولة 19.

ويغيب عن الزمالك في هذه المواجهة كل من عمرو ناصر ومحمود جهاد وأحمد حسام بداعي الإصابة، بينما يفتقد الأهلي خدمات محمد هاني للإيقاف، إلى جانب كريم فؤاد وياسر إبراهيم ويوسف بالعمري للإصابة.

ويقود الزمالك فنيًا معتمد جمال الذي تولى المهمة في يناير الماضي، وخاض مع الفريق 22 مباراة حقق خلالها 14 فوزًا، و4 تعادلات، و4 هزائم، وسجل الفريق تحت قيادته 30 هدفًا واستقبل 13. فيما يقود الأهلي الدنماركي ييس توروب منذ أكتوبر الماضي، وخاض 33 مباراة في مختلف البطولات، حقق 15 فوزًا، و9 تعادلات، وتلقى 9 هزائم، وسجل 43 هدفًا مقابل 32 هدفًا في شباكه.

وعلى صعيد الانتقالات، لم يبرم الزمالك أي صفقات في يناير بسبب إيقاف القيد، بينما دعم الأهلي صفوفه بـ7 لاعبين أبرزهم حمزة علاء وأحمد عيد وهادي رياض وعمرو الجزار ويوسف بالعمري ويلتسين كامويش ومروان عثمان “أوتاكا”.

وتُظهر القيمة التسويقية تفوقًا نسبيًا للأهلي، حيث تبلغ قيمة قائمته 37.05 مليون يورو، ويعد “تريزيجيه” وإمام عاشور الأعلى قيمة بـ4.5 مليون يورو لكل منهما، بينما تبلغ قيمة الزمالك 15.48 مليون يورو، ويتصدر خوان بيزيرا وحسام عبد المجيد القائمة بـ1.8 مليون يورو لكل لاعب.

ومن الناحية التاريخية، التقى الفريقان في 131 مباراة بالدوري منذ موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 51 مباراة سجل خلالها 172 هدفًا، مقابل 29 فوزًا للزمالك سجل فيها 118 هدفًا، بينما انتهت 51 مواجهة بالتعادل.

وشهدت أول مواجهة بين الفريقين تعادلًا 2-2 في ديسمبر 1948، بينما كان أول فوز للزمالك في أبريل 1949 بهدف دون رد، وأول انتصار للأهلي في 1950 بنتيجة 2-0. ويظل أكبر فوز في تاريخ القمة للأهلي (6-1) عام 2002، بينما كان أكبر فوز للزمالك (3-1) وتكرر 4 مرات.

وعلى مستوى الهدافين التاريخيين، يتصدر حسام حسن قائمة هدافي القمة بـ9 أهداف، يليه عدد من الأسماء البارزة مثل محمد أبو تريكة ومحمد شريف بـ7 أهداف لكل منهما في شباك الزمالك، بينما يتصدر عبد الحليم علي قائمة هدافي الزمالك في الدوري أمام الأهلي بـ5 أهداف.

وتحمل المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة ماتياس يولينبيك، ويعاونه كريستيان جيتلمان وجوناس فيكينماير، مع توبياس ريخيل حكمًا رابعًا، وتقنية الفيديو بقيادة روبرت شرودر وهنريلك برامليج، في مباراة يُتوقع أن تأتي على صفيح ساخن كعادة “كلاسيكو” الكرة المصرية.