إسلام عيسى يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا واتحاد الكرة يتكفّل بالعلاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 06:30 مساءً -  

 

خضع إسلام عيسى، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي سيراميكا كليوباترا، لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي بألمانيا، وذلك أمس الخميس.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، ومعه إبراهيم حسن، على الاطمئنان على حالة اللاعب ومتابعة تطورات وضعه الصحي عقب الجراحة.

 

كما تابع إبراهيم حسن تفاصيل العملية الجراحية بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، الذي تكفّل بتحمل تكاليف العملية بالكامل.

 

من جانبه، واصل محمد أبو العلا التنسيق مع فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا والمرافق للاعب في ألمانيا، لمتابعة حالته والإشراف على إجراءات العملية التي أُجريت تحت إشراف الطبيب الألماني كريستيان برال.

 

وكان إسلام عيسى قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب مصر ونظيره الإسباني، والتي أُقيمت في برشلونة خلال شهر مارس الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا