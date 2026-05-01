اتحاد الكرة يعلن دعمه الكامل لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيسًا لـ«فيفا»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 05:16 مساءً - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد خلاله دعمه الكامل للسويسري جياني إنفانتينو في مساعيه للاستمرار على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم لفترة انتخابية جديدة.

وأوضح الاتحاد، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، أن هذا الموقف يأتي انطلاقًا من ثقته في الرؤية التي يقود بها إنفانتينو منظومة كرة القدم العالمية، وقدرته على مواصلة مسيرة التطوير وتحقيق نقلات نوعية في مختلف جوانب اللعبة.

وأشار البيان إلى أن أبو ريدة أرسل خطابًا رسميًا إلى الأمين العام للفيفا، عبّر خلاله عن تقديره للدور القيادي الذي يقوم به إنفانتينو، مشيدًا بجهوده المستمرة في دعم الاتحادات الوطنية، سواء على المستوى الفني أو اللوجستي.

كما أكد الاتحاد في رسالته أهمية البرامج والمبادرات التي أطلقها الفيفا خلال الفترة الماضية، والتي كان لها تأثير واضح في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب ترسيخ قيم النزاهة داخل منظومة كرة القدم على مستوى العالم.