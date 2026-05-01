عمر جابر وعمرو ناصر الأبرز.. غيابات الزمالك امام الأهلي فى القمة لـ132

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 03:30 مساءً - يدخل فريق الكرة بنادي الزمالك القمة 132 أمام الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة مفتقدا 9 لاعبين لأسباب مختلفة ما بين الإصابات والأمور الفنية.

يأتي في مقدمة غيابات الزمالك عمر جابر الذي يعاني من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في لقاء إنبي الأخير والذي انتهي بالتعادل السلبي.

غيابات الزمالك أمام الأهلي فى الدورى

ويغيب عن فريق الزمالك كلاً من عمر جابر وعمرو ناصر للإصابة - أحمد حمدي - سيف فاروق جعفر - أحمد حسام - - محمود الشناوي - أنس وائل - السيد أسامة - أحمد الخضري لأسباب فنية.

الزمالك يحتاج إلى 6 نقاط لحسم لقب الدوري رسمياً

ويتربع نادي الزمالك على قمة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز أقرب ملاحقيه والذي يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ويتبقى لكل فريق منهما 3 مباريات قبل انتهاء بطولة الدوري، وأصبح نادي الزمالك بحاجة إلى 6 نقاط فقط، أي انتصارين خلال الجولات المتبقية لحسم اللقب دون الدخول في حسابات، حيث يتبقى للزمالك ثلاث مباريات أمام الأهلي،سموحة وسيراميكا.

وطلب معتمد جمال نسيان المباريات السابقة، مع التركيز فقط على المباراة القادمة أمام الأهلي اليوم، خاصة وأن كل المباريات هامة ولا تحتمل أي هزيمة، خاصة وأن الهدف هو التتويج ببطولات الموسم، كما أن مباراة الأهلي ستحسم بطل الدوري.