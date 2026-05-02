برشلونة يتطلّع إلى الحسم.. غداً

برشلونة يتطلّع إلى الحسم.. غداًيتطلع برشلونة إلى حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الحالي، عندما يحل ضيفًا على أوساسونا غدًا السبت ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من "الليغا".

ويحتاج برشلونة إلى الفوز على أوساسونا، مع تعثر ريال مدريد بالتعادل أو الخسارة أمام إسبانيول، من أجل التتويج رسميا باللقب دون انتظار الجولات المتبقية، إذ يتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 85 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ما يجعله على أعتاب تحقيق لقب الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة في ظل نتائجه القوية هذا الموسم، حيث أظهر الفريق توازنًا واضحًا بين الأداء الهجومي والصلابة الدفاعية، وهو ما انعكس على نتائجه وثباته في صدارة الترتيب خلال الأسابيع الماضية، ليصبح الأقرب للتتويج.

وفي المقابل، يسعى أوساسونا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في وسط الجدول، حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 42 نقطة، ويأمل في مواصلة نتائجه المتوازنة هذا الموسم أمام أحد أقوى فرق المسابقة.

وتشهد الجولة ذاتها عددًا من المواجهات، حيث يلتقي فياريال مع ليفانتي، بينما يستضيف فالنسيا أتلتيكو مدريد في مواجهة تحمل أهمية خاصة لكلا الفريقين في صراع المراكز المتقدمة، ويواجه ألافيس ضيفه أتلتيك بلباو في لقاء يسعى فيه كل طرف لتحسين موقعه في الترتيب.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي سلتا فيجو مع إلتشي، وخيتافي مع رايو فايكانو، وريال بيتيس مع ريال أوفييدو.

وتتجه الأنظار أيضا إلى مواجهة إسبانيول وريال مدريد، حيث لا بديل للريال عن الفوز للإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب، وتختتم الجولة يوم الاثنين المقبل، بلقاء إشبيلية مع ريال سوسييداد.