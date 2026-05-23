أخبار اليمن : زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب هذه الجزيرة

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب هذه الجزيرة
ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة قريبة من بلدة هوناونو-نابوبو في جزيرة هاواي الأميركية، وفق ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 12 كيلومتراً جنوب البلدة التي يقطنها قرابة 2500 نسمة، فيما تمركزت بؤرته على عمق 24.5 كيلومتراً تحت سطح الأرض.
وأكد علماء الزلازل أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو تسجيل أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية.
