منتخب اليمن يودّع كأس آسيا بالدموع

منتخب اليمن يودّع كأس آسيا بالدموعودّع منتخب اليمن للناشئين بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاماً، بعد تعادله السلبي أمام نظيره الكوري الجنوبي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فوز فيتنام على الإمارات 3-2.

وختم الأحمر الصغير مشواره القاري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، حصدها من فوزه في الجولة الثانية على الإمارات 3-2، وتعادله سلبياً مع كوريا مقابل خسارة أمام فيتنام بهدف نظيف، ليودع البطولة بالدموع ويفقد فرصة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وكذلك حجز بطاقة العبور إلى كأس العالم للناشئين.

في المقابل، تصدرت فيتنام ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متقدمة بفارق نقطة واحدة أمام كوريا الجنوبية، بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.