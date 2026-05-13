بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ 2.20 نقطة، أي بنسبة 0.03 في المئة، ليبلغ مستوى 8782.08 نقطة.

وسجلت الجلسة تداول 452.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 23110 صفقات نقدية، بقيمة 101.4 مليون دينار كويتي (حوالي 310.2 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ64.47 نقطة، أي بنسبة 0.75 في المئة، ليبلغ 8567.5 نقطة، من خلال تداول 264.8 مليون سهم عبر تنفيذ 12496 صفقة نقدية بقيمة 40.6 مليون دينار (نحو 124.2 مليون دولار).

في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الأول بـ10.93 نقطة، أي بنسبة 0.12 في المئة، ليبلغ 9283.46 نقطة، بعد تداول 187.9 مليون سهم عبر إبرام 10614 صفقة نقدية بقيمة 60.7 مليون دينار (حوالي 185.7 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنحو 66.77 نقطة، أي بنسبة 0.70 في المئة، ليبلغ 9672.03 نقطة بعد تداول 219.6 مليون سهم عبر تنفيذ 9765 صفقة نقدية، بقيمة 34.10 مليون دينار (حوالي 104.3 مليون دولار).