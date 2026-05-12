وزارة العمل: عن فرص عمل بدمياط بقطاع النقل براتب 13 ألف جنيه

فليك يمدد عقده مع برشلونة

أكد مدرب برشلونة هانزي فليك، الثلاثاء، أنه وقع عقداً جديداً مع بطل إسبانيا لكرة القدم لمدة عامين، يتضمن خيار التمديد لموسم ثالث.

وكان المدرب الألماني البالغ 61 عاماً قد توج مع النادي الكاتالوني بلقب الدوري للمرة الثانية توالياً، بعد فوزه على الغريم التقليدي ريال مدريد 2-0، الأحد.

وقال فليك في المؤتمر الصحافي الذي يسبق زيارة فريقه لألافيس، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري: بالطبع أنا سعيد جداً؛ هذا يمنحني الثقة لمواصلة العمل لعام أو عامين آخرين.

وأضاف: أعتقد أن العديد من المدربين سيكونون سعداء بتوقيع عقد لثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام، لكن في هذه الحالة، مع برشلونة، أرى أنه من الجيد إبقاءه محدود المدة، وأنا أقدر ذلك.

وتابع: سنواصل حتى عام 2028. إذا سارت الأمور على ما يرام، سنقرر الاستمرار. لدي الحق في التوقف، وكذلك للنادي.

وكان فليك قد انضم إلى برشلونة في صيف 2024، وخلال موسمين مع النادي أحرز لقبين في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا واحدة، وكأسين للسوبر الإسباني.

