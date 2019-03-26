حظك اليوم الثلاثاء 26/3/2019 برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. انطلاقة جديدة

- 1/2
يقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتسم مواليد هذا البرج بالشخصية القوية والقدرة على الإدارة والتحكم، وهو من مواليد الأبراج الترابية، ومن مشاهير هذا البرج غادة عادل
غادةعادل
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:
سوف تحظى بانطلاقة سريعة وبخطى ثابتة، كما تتلقى الدعم الصادق من أحد الزملاء فى بيئة العمل، ولديك الفرصة للاستثمار وإبداء الرأى.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى:
سوف تتعرف على شريك الحياة، وذلك من خلال حدسك المميز من قبل أن يعبر لك عن مشاعره تجاهك، كما تقوم بتقديم المساعدة والنصح لمن حولك.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى:
من المحتمل أن تصاب بأعراض الحساسية، نتيجة لتغيرات الطقس غير المستقرة، ولكنها لم تؤثر عليك بشكل قوى لتصدى مناعتك لهذا النوع من الحساسية.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة:
تكون الفرصة مناسبة لإصلاح الأمور بينك وبين الأسرة، كما تحاول أن تعيش حالة من الإندماج مع كل من حولك، مما يؤثر عليك بشكل إيجابى مميز.
