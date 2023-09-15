نشكركم على متابعتكم خبر “الخارجية” تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام تايلاند على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 09:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تسلم السيد راشد عبدالله القصير نائب مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي البراءة القنصلية لسعادة نيبا نيروننوت، القنصل العام لمملكة تايلاند في دبي والإمارات الشمالية وذلك بمقر مكتب الوزارة في دبي.

وبحسب “وام”، رحب القصير بالقنصل العام بمناسبة تعيينه، وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.



