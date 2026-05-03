جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلا بـ 300 مليون للمشروعات متناهية الصغر من خلال شركة تمكين بكافة محافظات الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 02:18 مساءً - في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لدمج كافة الكيانات الاقتصادية ضمن منظومة العمل الرسمي وتشجيع وتحفيز أصحاب المشروعات متناهية الصغر للعمل تحت مظلة المنظومة الرسمية وذلك للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها وتشجيع أصحابها على التشغيل الذاتي بما يعمل على الحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وكريم سعادة رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر (تمكين) عقدا يتيح الجهاز بموجبه للشركة تمويلا قدره 300 مليون جنيه، وذلك في إطار مبادرة وزارة المالية الهادفة لدمج المشروعات في القطاع الرسمي، بهدف تمكينها من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار.

حضر التوقيع محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز وطارق حسن العضو المنتدب للشركة، ومي هشام وكريم سوس أعضاء مجلس الإدارة وأحمد حمدي المدير التنفيذي لنشاط التمويل متناهي الصغر بالشركة، ومن جهاز تنمية المشروعات كل من سحر سلطان رئيس قطاع التمويل وأحمد عاطف مدير إدارة تمويل الشركات وأحمد وجيه بإدارة تمويل الشركات.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن عقد التمويل الجديد الموقع مع شركة تمكين يأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الوطنية لتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات كما يتفق مع خطط عمل الجهاز الهادفة إلى التوسع في قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين بكافة المحافظات، بما يساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بما يضمن حصول هذه المشروعات على التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في قانون 6 لعام 2025 بما يضمن استدامة تلك المشروعات وتسهيل الاجراءات وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى سوق العمل بكفاءة، مشيرا إلى أن العقد الموقع مع شركة تمكين من شأنه أن يشجع أصحاب المشروعات متناهية الصغر للحصول على هذه الامتيازات والانضمام إلى المنظومة الرسمية بالدولة للاستفادة من كافة المزايا المخصصة وفتح ملفات ضريبية لأنشطتهم وكذلك زيادة فرص العمل والإنتاج موضحا أن الشركة ستقوم بإعادة توجيه التمويل للمستفيدين النهائيين من شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، حيث من المتوقع بأن يتم تمويل حوالي ثلاثة آلاف مشروع متناهي في الصغر.

وقد عزز كريم سعادة رئيس مجلس الإدارة لشركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر (تمكين) أنه في إطار خطط الشركة نحو توفير تمويل مخفض لعملائها وتعزيزا للشمول المالي ودعم ريادة الأعمال والقضاء على البطالة نجحت الشركة في توقيع عقد تمويل بقيمة 300 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف تحويل المشروعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب من الخريجين والمرأة المعيلة.