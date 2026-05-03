بعد مخالفات مهنية.. منع تامر عبد المنعم من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 02:17 مساءً - علنت نقابة الإعلاميين المصرية في بيان رسمي قرارها النهائي بمنع ظهور الفنان والإعلامي المصري تامر عبد المنعم على الشاشات المصرية واحالته للتحقيقات لثبوت مخالفته ميثاق الشرف والسلوك المهني.

النقابة توقف تامر عبد المنعم عن الظهور

بعد إعلان نقابة الإعلام المصري أن طارق سعده اعتمد قرار منع تامر عبد المنعم من الظهور على الفضائيات وأضاف أن قرار المنع جاء بناءًأ على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة حين أوضح مخالفته لميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني.

وأشار طارق سعدة خلال التقرير أن تحديد موعد التحقيق مع تامر عبد المنعم سيتم تحديده خلال الأسبوع الجاري وفقًا لتوصيات لجنة التحقيق التي تحددها النقابة.

تعليق تامر عبد المنعم على قرار منع الظهور الإعلامي

من جانبه علق الفنان والإعلامي المصري تامر عبد المنعم على قرار إيقافه وعلق بمنشور رسمي على حساب فيسبوك حيث قال" كل الاحترام لقرارات النقابة ونقيب الإعلاميين وأنه سيمثل التحقيق في موعده وأنه لا توجد مصلحة فوق ميثاق وشرف الإعلام والسلوك المهني.

يذكر أن تامر عبد المنعم بدء مسيرته كفنان ولد بالقاهرة عام 1973 وكان قد التحق بالمعهد السينمائي ودرس كتابة السيناريوهات ومن ثم التحق لمهنة التمثيل فور التخرج وشارك في عدد كبير من الأعمال والمسرحيات ومؤخرًا أتجه لتقديم البرامج التلفزيونية أشهرها برنامج 90 دقيقة.