الطقس اليوم.. انخفاض 7 درجات بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 02:18 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 3 مايو 2026، ​انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6 إلى 7) درجات لتكون درجات الحرارة العظمى على:

​السواحل الشمالية: (20 : 23) درجة.

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: (25 : 26) درجة.

​شمال الصعيد: (29 : 31) درجة.

و​يصاحب ذلك فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء، ونشاط للرياح تتراوح سرعتها من (40 إلى 50) كم/س على أغلب الأنحاء.

​تفاصيل الظواهر الجوية:

​فرص أمطار متوسطة (قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً): على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

​فرص أمطار خفيفة (قد تكون متوسطة): على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من محافظة البحر الأحمر، قد تمتد (بنسبة 20% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

​نشاط رياح (تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س): على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وقد يصاحبها هبات للرياح تتراوح سرعتها من (60 إلى 70) كم/س على فترات متقطعة.

​اضطراب في الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح من (50 إلى 70) كم/س، وارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 4) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

- ​الطقس في القاهرة

​العظمى: 26 درجة.

​الصغرى: 14 درجة.

​الطقس في الإسكندرية

​العظمى: 20 درجة.

​الصغرى: 15 درجة.

​الطقس في مطروح

​العظمى: 19 درجة.

​الصغرى: 14 درجة.

​الطقس في سوهاج

​العظمى: 34 درجة.

​الصغرى: 18 درجة.

​الطقس في قنا

​العظمى: 37 درجة.

​الصغرى: 20 درجة.

​الطقس في أسوان

​العظمى: 41 درجة.

​الصغرى: 25 درجة.