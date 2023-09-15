نشكركم على متابعتكم خبر فيديو.. شرطة دبي تحبط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة مخبأة في أبواب وألواح ديكور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 09:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة موزعة مفي 5 حاويات.

وكتب سموه عبر منصة “إكس”: “إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة موزعة في 5 حاويات.

•قيمتها السوقية تجاوزت الـ 3 مليارات درهم.

•العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 باب و 432 لوح ديكور.

•ألقي القبض على أفراد العصابة الإجرامية الستة متلبسين.

أشكر الأخ الفريق عبدالله خليفة المري وفريق العمل في مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم المخلصة في الحفاظ على سلامة مجتمع الإمارات من مخاطر آفة المخدرات.

الإمارات ستكون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره.

عملية ستورم النوعية، أكدت فيها شرطة دبي الاحترافية والكفاءة.”.



