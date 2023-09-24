نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 08:57 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع على بعض المناطق الساحلية يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة شرقاً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:21 والجزر الأول عند الساعة 02:28.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:45 والمد الثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند 09:21 والجزر الثاني عند الساعة.



