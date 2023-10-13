نشكركم على متابعتكم خبر إعلان الفرق الفائزة في “هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023 عن الفرق الفائزة في “هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف ICA Hackathon” الذي يقام في إطار فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023 تحت شعار “إثراء مجتمعات المعرفة”.

وبحسب “وام”، قد فاز فريق جامعة زايد والمكون من خمسة طلاب “Falcon Arc” بالجائزة الأولى وقدرها 20,000 دولار أمريكي فيما فاز فريق مدرسة “مدرستنا الثانوية الإنجليزية Our Own School Sharjah Girls” والمكون أيضًا من خمس طالبات بجائزة قدرها 10,000 دولار أمريكي.

يهدف الهاكاثون إلى تحفيز المشاركين على إيجاد حلول إبداعية لتحديات الأرشفة والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي. ويعتبر فرصةً للمشاركين للتعلُّم والتحليل واستخلاص الحلول، إذ تمت دعوة ما يصل إلى 6 فرق جامعية و6 فرق من المدارس الثانوية للعمل على ابتكار الحلول لهذا التحدي. تمّ خلال الهاكاثون منح فرق من الجامعات والمدارس إمكانية الوصول إلى المواد الأرشيفية التي لم يتم نشرها من قبل، ولكنها تنطوي على إمكانات كبيرة للباحثين والمؤرخين. وفي شكلها الحالي، لا يمكن للباحثين تقدير هذه المعلومات أو فهمها أو استخدامها، وقد تفقد قيمتها بالنسبة للأجيال القادمة. واجهت فرق الهاكاثون التحدي المتمثل في تحويل “كومة البيانات” هذه إلى أصول ذاكرة قيمة – يمكن الوصول إليها واستخدامها للأجيال القادمة. في نهاية التحدي بين الفرق المُختارة، يتم عرض النتائج من قِبل كل فريق خلال 5 دقائق، ثم تنتقل الفرق للمرحلة التالية والمطلوب فيها من كل فريق تعديل وتصحيح البيانات وفقًا لملاحظات المشرفين، ومن ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مراجعة لجنة التحكيم للنتائج والعروض التقديمية المقدّمة من الطلاب ليتسنى لهم اختيار الفرق الثلاثة الفائزة في الهاكاثون. الجدير بالذكر أن “هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف” يقام لأول مرة في تاريخ الكونجرس المجلس الدولي، ليعكس التزام الدولة بتحفيز التفكير الإبداعي للطلاب وتشجيع الشباب على طرح أفكارهم المبتكرة حول مستقبل القطاع الأرشيفي حول العالم.