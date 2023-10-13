اعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 05:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، خلال اجتماعها الخامس الذي عقد اليوم، برئاسة معالي عبد الرحمن العويس- وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.

وبحسب صحيفة “البيان”، ناقشت أيضاً اللجنة التقارير الخاصة بسير العملية الانتخابية وآفاق التحسين والتطوير المستمرين، كذلك أصدرت اللجنة قرارها برفض الطعون المقدمة على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز 2023 (4 طعون) من حيث الموضوع؛ وذلك بناء على التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون المشكلة برئاسة قاض بالمحكمة الاتحادية العليا، وعضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص القضائي من أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات.

وفيما يلي القائمة النهائية للمرشحين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات:

الفائزون من إمارة أبوظبي:

سالم حمد سالم بالركاض العامري

هلال محمد حمدان هلال الكعبي

مضحية سالم كديري محمد المنهالي

حشيمة ياسر علي سعيد العفاري

الفائزون من إمارة دبي:

حميد أحمد أحمد محمد الطاير

أحمد ميرهاشم أحمد خوري

مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية

آمنة علي سالم علي العديدي

الفائزون من إمارة الشارقة:

محمد حسن سليمان علي الظهوري

وليد علي محمد بن فلاح المنصوري

عدنان حمد محمد حمد الحمادي

الفائزون من إمارة عجمان:

ماجد محمد رحمة محمد المزروعي

عائشة إبراهيم أحمد المري

الفائزون من إمارة أم القيوين:

محمد عيسى عبيد الكشف آل علي

منى راشد عبدالله طحنون آل علي

الفائزون من إمارة رأس الخيمة:

سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي

سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي

سالم راشد علي المفتول آل علي

الفائزون من إمارة الفجيرة:

الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي

عائشة خميس علي الظنحاني