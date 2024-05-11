نشكركم على متابعتكم خبر “أبوظبي للزراعة” تصدر 13 قصة وكتيبا تعليميا وترفيهيا للأطفال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 مايو 2024 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سلسلة قصص وكتيبات تعليمية للأطفال تهدف إلى نشر الوعي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية، وتربية النحل وتُقدم محتوى ترفيهيا تعليميا هادفا يُساعد على تنمية وعي الأطفال بأهمية هذه المجالات الحيوية.

وبحسب “وام”، تستهدف هذه الكتيبات دعم جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال نشر الوعي حول أهمية الزراعة والسلامة الغذائية بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التواصل مع الأطفال ودمجهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة، وتشجيع الأطفال على اختيار مهن في مجال الزراعة والسلامة الغذائية بالإضافة إلى إبراز دور الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.

وتشمل الإصدارات التوعوية الجديدة ثلاثة كتيبات تعليمية وعشر قصص مُسلّية، وهي كتيب الأنشطة التعليمية في الزراعة الذي يُعلّم الأطفال أساسيات الزراعة من خلال شخصية “المزارع الصغير”، وكتيب الأنشطة التعليمية في مجال الثروة الحيوانية الذي يُقدم نصائح حول الوقاية من أمراض الحيوانات وكيفية التعامل معها، ثم كتيب السلامة الغذائية الذي يُعلّم الأطفال كيفية التسوق الذكي واتباع ممارسات السلامة الغذائية.

أما بالنسبة للقصص فهي تُغطّي مواضيع متنوعة مثل أعمال وأنشطة الهيئة، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والبطاقة الغذائية، واستهلاك المياه في الري، وهدر الطعام، وسلامة الغذاء في رحلات البر، بالإضافة إلى أضحية العيد، والرفق بالحيوان، والسمك الطازج، وتربية النحل وإنتاج العسل.

وقال بدر حسن الشحي مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن إصدار هذه السلسلة من الكتيبات والقصص التوعوية والتعلمية للأطفال يأتي في إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الوعي لدى الأطفال بمجالات الزراعة والأمن الغذائي وترسيخ مفاهيم الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي في أذهان الأطفال، بالإضافة إلى تعليم الأطفال أساسيات الزراعة وتربية الحيوانات وسلامة الغذاء، وإثراء معلوماتهم حول مختلف مواضيع الزراعة والسلامة الغذائية بطريقة ممتعة ومبسطة، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الكتيبات في تكوين جيل واعٍ بأهمية الزراعة والسلامة الغذائية، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن كتيب الأنشطة التعليمية في الزراعة يشرح بأسلوب بسيط كيفية الزراعة من خلال شخصية المزارع الصغير ونصائح عملية حول أساسيات الزراعة من الأدوات والغرس والري والإنتاج، أما كتيب الأنشطة التعليمية في مجال الثروة الحيوانية فيقدم نصائح تتمثل في الوقاية من الأمراض الخاصة بالثروة الحيوانية والأمراض التي تتنقل بين الانسان والحيوان وكيفية التعامل معها، بينما يقدم كتيب السلامة الغذائية أسلوب شيق في التعامل مع الغذاء والتسوق الذكي وكل ما يتعلق بالسلامة الغذائية.

وأضاف : تم أيضا تطوير كتيب خاص بتربية النحل وإنتاج العسل يعرف الأطفال عن كيفية صنع العسل ومسميات كل ما يتعلق بالنحل والخلية، داعيا أولياء الأمور وجميع الأهالي إلى تشجيع أطفالهم على قراءة هذه الكتيبات والاستفادة من المعلومات القيمة التي تحتويها، حيث تتوفر جميع الكتيبات عبر الموقع الإلكتروني لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية https://www.adafsa.gov.ae/.

وقال الشحي إن إعداد هذه الباقة يأتي انطلاقاً من وعي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأن مستقبل التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي يرتبط بالعلم والمعرفة اللازمة لدى جميع فئات المجتمع لمضاعفة إنتاج الغذاء والحد من استنزاف الموارد الطبيعية، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، مشيرا إلى أن الكتيبات تساهم في نقل المعرفة إلى جمهور أوسع لتعزيز ثقافة الزراعة المستدامة لدى مختلف شرائح المجتمع، كما سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، ومختلف قنوات التواصل الاجتماعي وسيتم توزيعها في مختلف الفعاليات المجتمعية والمحاضرات التوعوية.