نشكركم على متابعتكم خبر “الطاقة والبنية التحتية” تبحث مع معهد بكين لأبحاث جيولوجيا اليورانيوم مجالات التعاون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية اليوم اجتماعا مع وفد معهد بكين لأبحاث جيولوجيا اليورانيوم في ديوان الوزارة بأبوظبي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وبحسب “وام”، حضر الاجتماع خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في الوزارة، وعدد من موظفي الإدارة، إضافة إلى ترأس وفد المعهد من قبل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في معهد بكين للأبحاث.

وأكد خالد الحوسني أهمية التعاون مع معهد بكين في المجالات المتعلقة بالتعدين، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون في مجالات الجيولوجيا والتعدين وبحث فرص القيام بمشاريع مشتركة.

واستعرض الوفد الصيني عددا من مشاريع المعهد التي يجري تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.