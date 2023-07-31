العالم اليوم - لأربعة مواسم قادمة.. أبوظبي تحتضن السوبر المصري

انتم الان تتابعون خبر لأربعة مواسم قادمة.. أبوظبي تحتضن السوبر المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 يوليو 2023 11:17 مساءً - ستستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي الكأس السوبر المصرية للأبطال، لأربعة مواسم مقبلة، اعتبارا من 2023، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي الإثنين.

وكانت أبوظبي قد استضافت السوبر المصري في 6 نسخ سابقة.

وسيعتمد النظام الجديد على مشاركة 4 فرق للمرّة الأولى بمسمى "كأس السوبر المصري للأبطال".

ويشارك الأهلي بطل الدوري، سيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية المحترفة، بيراميدز وصيف الدوري وبطل كأس مصر في نسخة 2022-2023 الذي تأجل حسم لقبها مع بداية الموسم المقبل.

وفي حال حصول بطل الدوري على كأس مصر يُستبدل بوصيف الكأس، وفي حال فوز بطل الكأس بكأس الرابطة يشارك وصيف الكأس. وفي حال تكرار نفس الفريق في البطولات المذكورة، تُمنح أولوية المشاركة حسب ترتيب الدوري.